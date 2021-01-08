الشريف: الملف الليبي قد يتأثر إيجابيا بالتقارب الخليجي

رأى رئيس مركز دلباك للبحوث والدراسات المعاصرة د. محمد أبوراس الشريف، أن التقارب الخليجي الخليجي، فرصة ربما تكون جيدة للتقارب العربي العربي.

ورجح الشريف في تصريحات لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، أن يتأثر الملف الليبي بهذا التقارب إيجابياً، وخاصة إذا ما تم إيجاد خارطة جديدة تستند على مواجهة المخاطر المشتركة.

وقال الشريف، “يجب علينا ألا نضع العصا في الدولاب العربي العربي أي كان نوعه، فالجميع في مركب واحد، أن عملية سحب وفك الارتباط بين قطر وتركيا وإيران هي عملية لو اكتملت وكان القطريون جادين في ذلك، ستكون ضربة موجعة، وقد يفسرها آخرون إنما حدثت بفعل فاعل، ونقول نعم نظنها كذلك، بفعل فاعل ولا عيب في ذلك إذا أردنا قراءة المشهد من عديد الزوايا وليست بزاوية أحادية الرؤية”، بحسب تعبيره.

وأضاف، :”السؤال هنا كيف يتم استثمار هذا التقارب لصالح هذه الشعوب العربية المتشظية والمجروحة والمغبونة والمحروقة، فيجب علينا اغتنام الفرصة، وإلا أكلتنا الأسماك صغيرها وكبيرها، كبيرنا وصغيرنا”، على حد وصفه.