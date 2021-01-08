ليبيون يطالبون بإنقاذ مركز الدراسات التاريخية الليبية

وجهت مجموعة كبيرة من الشخصيات الليبية ضمت أدباء وأكاديميين ومثقفين وكتاب ونشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، نداءا وطنيا عاجلاً لحكومة الوفاق بطرابلس، للتدخل من أجل حماية وحفظ وإنقاذ مركز المخطوطات والدراسات التاريخية (مركز توثيق جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي) من النقل، والاستيلاء على مقاره.

وقالت المجموعة، “إن المركز يحوي ويحفظ أرشيف الذاكرة الوطنية من مخطوطات ووثائق مكتوبة ومسموعة ومرئية تم العمل على حفظها وأرشفتها منذ عشرات السنين، فالشعوب تبنى شخصيتها المعنوية من خلال الذاكرة الوطنية من مخطوطات ووثائق وأرشيف وطني يسجل تاريخها مسيرتها وكفاحها وجهادها في سبيل الدين والوطن”.

وأوضحت المجموعة أن ندائها يأتي لأهمية المركز في حفظ الذاكرة الوطنية للأجيال سياسة وثقافة وفكر وتاريخ وشعر وأدب، حيث أن الانتقال من المقر الحالي سيسبب في تلف الوثائق والمخطوطات وضياعها وفقدان أرشفتها وتبعثرها وبالتالي فقدانها وعدم الاستفادة منها، وأن حدث ذلك، سيكون جريمة لا يجب السماح بحدوثها، داعين الحكومة الليبية للتدخل ومنع هذا عاجلاً، حيث أن المركز يحوي تاريخ المقاومة الإسلامية للاستعمار الإيطالي وحزمته الدينية الكاثوليكية، وجاهد الأهالي بالنفس والولد والمال في سبيل الأرض والعرض والدين، في القرى والمدن والواحات والصحراء والسواحل والجبال.

كما قال المجموعة، :”إن المحافظة على المركز ومحفوظاته ووثائقه – وقف عام لكل الليبيين – مهم للماضي والحاضر ومهم بشكل أكثر حيوية لمستقبل الأجيال، ومن هذا المبدأ، نوجه ندائنا لحكومة الوفاق – التي نثق في تفهمها لأهمية المركز – بالعمل العاجل على مواجهة الحجج الإدارية، ومنع الاستيلاء على مقار المركز المهمة، حتي لا يتم الاستيلاء على مقار المركز، وتتسرب الوثائق وتضيع وتضيع فائدتها المهمة وتفقد الذاكرة الوطنية المركز الوطني الكبير الذي يحوي كنوز الوثائق والمخطوطات والشهادات الموثقة المكتوبة المسموعة والمرئية، وعلى الحكومة الموقرة اعتبار المركز مسألة سيادة وطنية إسلامية تاريخية للحاضر والمستقبل، لا يجب أن تنفرد جهة واحدة بالتصرف فيه وفي مقاره لأسباب إدارية، ويجب منع ممارسة الضغوطات على المركز وحمايته وصيانته وحل المسألة بشكل نهائي بما يحفظ المركز في مقره الحالي”.

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