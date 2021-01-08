“الأرصاد” تحذر من كتلة هوائية ساخنة تطال شمال غرب ليبيا

ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن كتلة هوائية ساخنة ستؤثر على مناطق شمال غرب ليبيا، خلال اليوم واليومين القادمين، مشيرًا إلى أنها ستعمل على ارتفاع درجات الحرارة بحيث تتجاوز معدلاتها الطبيعية المسجلة في مثل هذا الوقت من السنة.

ولفت المركز إلى هبوب رياح جنوبية غربية نشطة السرعة، مما قد يسبّب إثارة الأتربة والغبار على هذه المناطق.

وقال المركز: يمتد تأثير الكتلة الساخنة بداية من يوم الغد ليشمل بعض مناطق الشمال الشرقي مع نشاط نسبي للرياح فيما تبقى الأجواء دافئة على بقية المناطق.

وأضاف: تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال ما بين (24-30) م، ولا تتجاوز (22) م على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي وتسجل ارتفاع يوم الغد، حيث من المتوقع أن تتراوح ما بين (26-32) م، بينما تتراوح على بقية مناطق ليبيا ما بين (26-28) م.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية، من المتوقع أن يقل تأثير الكتلة الساخنة على مناطق الشمال الغربي بداية من مساء يوم الأحد حيث تسجل درجات الحرارة انخفاضًا تدريجيًا على مناطق أقصى الساحل الغربي، يشمل يوم الاثنين بقية المناطق ويكون ملحوظًا مع نهاية الأسبوع.

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