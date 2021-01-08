صيانة 3 مدارس في مصراتة

أعلنت بلدية مصراتة صيانة ثلاثة مدارس للتعليم الأساسي وهي مدرسة الصفاء بالفرع البلدي قصر أحمد، ومدرسة عمر بن الخطاب بالفرع البلدي رأس الطوبة، ومدرسة شهداء السدادة بالفرع البلدي طمينة.

وشملت أعمال الصيانة دورات المياه وطلاء الفصول الدراسية والمعامل والمكاتب الإدارية، وإقامة أسطح مسقوفة في الساحات تجاوزت 400 متر مربع، واستكمال فصول دراسية بُنيت بمجهود الذاتي في مدرسة شهداء السدادة، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الخميس.

يأتي ذلك ضمن مشروع الاستجابة السريعة الذي تنفذه منظمة الإغاثة الدولية والمفوضية السامية للأمم المتحدة، بإشراف المجلس البلدي مصراتة.

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