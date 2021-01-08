مكافحة الأمراض: 10 حالات وفاة و487 إصابة جديدة بكورونا وطرابلس الأعلى إصابة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، تسجيل 10 وفيات و 487 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا خلال الـ 24 ساعة الماضية

وأوضح المركز، في النشرة اليومية حول الوضع الوبائي، أن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في ليبيا وصل إلى 1568 حالة

وأفاد المركز بأن إجمالي الإصابات بالفيروس وصل إلى 104002 إصابة

وأوضح المركز أن طرابلس سجلت 165 حالة وجاءت مصراتة ثانيا بـ 51 حالة، ثم زليتن بـ 48 حالة، و23 حالة في الزاوية المركز، و20 حالة في صبراتة، و16 حالة في كل من الزنتان والخمس، و14 حالة في كل من أجدابيا وصرمان، و11 حالة في غريان، و10 حالات في سبها، و9 حالات في كل من سرت وبني وليد، و7 حالات في الزاوية الغرب، و6 حالات في الشاطئ، إضافة إلى 5 حالات في كل من العجيلات والرياينة وسوق الخميس امسيحل، و4 حالات في كل من الماية والزهراء وزلطن، و3 حالات في كل من الأصابعة وجنزور والبوانيس، وحالتين في كل من بنغازي والجميل والمنشية الجميل وسواني بن آدم وقصر الأخيار والسائح والكفرة والقلعة والزاوية الجنوب والسبيعة، وحالة واحدة في كل من تراغن والغريفة وبنت بية والشويرف وباطن الجبل ويفرن والعامرية ورقدالين.

في حين توفى 10 آخرون منهم 4 حالات في مصراتة، وحالتان في صبراتة، وحالة واحدة في كل من طرابلس والزاوية الغرب وتراغن وسرت.

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