“بنغازي البحري” يستقبل 997 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية

أعلن المتحدث بإسم إدارة ميناء بنغازي البحري، مفتاح الشهيبي، استقبال ميناء بنغازي البحري، اليوم الجمعة، سفينة نقل السيارات “قراند فلوريدا”، التابعة لوكالة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية.

وبحسب منشور للميناء على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أوضح “الشهيبي” أن السفينة على متنها عدد 997 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية.

جدير بالذكر أن أرصفة ميناء بنغازي البحري استقبلت مؤخرا سفينة نقل الحاويات (ألـك) التابعة لشركة دليل للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 219 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

كما رست بميناء جليانه سفينة نقل السيارات (ڤيكينق كورال) الوكيل الملاحي شركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 1050 سيارة قادمة من السوق الكورية .