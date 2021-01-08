النمروش: مستمرون في اتفاقيات التدريب مع تركيا

ليبيا – أكد وزير دفاع الموفاق الموالي بشدة لتركيا صلاح الدين النمروش على الإستمرار في اتفاقيات التدريب لبناء “قوات عسكرية” قادرة على مواجهة الإرهاب وحماية الحدود في اشارة منه إلى إستمرار عمليات التدريب التركية لمسلحي الوفاق بالمخالفة لإتفاق لجنة الـ10.

النمروش وفي كلمة له نشرها المكتب الإعلامي لعملية “بركان الغضب” التابعة للمجلس الرئاسي أمس الخميس في الذكرى السنوية الخامسة للتفجير الإرهابي بمعسكر خفر السواحل بمدينة زليتن، قال: “تمر علينا اليوم ذكرى أليمة، وهي السنوية الخامسة للتفجير الإرهابي بمعسكر خفر السواحل بمدينة زليتن، والتي راح ضحيتها 50 شهيدًا و127 جريحًا، لا ذنب لهم إلا انهم تسابقوا للمساهمة في بناء دولتهم، وحماية سواحلها”.

وأضاف: “لقد فجعنا وفجع العالم بالهجوم الغادر، بعد أن طالت يد الإرهاب الجبانة شبابًا في مقتبل العمر خلال تلقيهم التدريبات النهائية، استعدادًا لتخرجهم. لقد كان هذا الحادث المأساوي دافعًا لأبطالنا للثأر لرفاقهم، وإنهاء سيطرة تنظيم داعش الإرهابي في سرت في ملحمة البنيان المرصوص، والقضاء على أول ولاية للتنظيم خارج منبته الأصلي في الشام والعراق”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية