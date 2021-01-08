سياحة الوفاق تبحث مع وفد تركي سبل تعزيز التعاون في قطاع السياحة

ليبيا – استقبل رئيس الهيئة العامة للسياحة بوزارة الوفاق خيضر مالك أمس الخميس وفدًا اقتصاديًا تركيًا برئاسة علي يلدرم رئيس مجلس إدارة شركة اركنوس التركية للاستثمار السياحي، العاملة في مجال الاستثمار الفندقي والإنشاءات البحرية والجوية.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لوزارة السياحة إمكانية التعاون في قطاع السياحة بين المستثمرين الليبيين والأتراك وآليات وآفاق الشراكة بين رجال الأعمال في البلدين، والاستفادة من الفرص المتاحة في مجال الاستثمار في السياحة.

وتخلل اللقاء عرض ضوئي عن المقومات السياحية في ليبيا والمواقع المهيئة للاستثمار السياحي، وخطة الهيئة 2021/ 2025 الرامية إلى تنشيط حركة التنمية السياحية، واستئناف العمل بالمشاريع المتوقفة.

من جانبه، رحب يلدرم بالتعاون بين رجال الأعمال بطرابلس والأتراك، مبديًا استعداده لطرح المقترحات على مجلس رجال الأعمال في تركيا.

ومن جهته، أكد رئيس الهيئة على أهمية استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب لتنفيذ المشاريع السياحية وتعزيز التعاون بين المستثمرين في البلدين والتنسيق بين المؤسسات الحكومية المعنية بإدارة قطاع الاستثمار.

هذا وحضر اللقاء كل من مدير عام هيئة سياحة الوفاق محمود سعيد، ومدير مكتب التعاون الدولي عادل الغرياني، ومدير مركز المعلومات والتوثيق السياحي أسامة الخبولي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية