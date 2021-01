مهمة استطلاعية جديدة لـ “الناتو” قبالة مجال ليبيا

أفادت مصادر صحفية، أن حلف شمال الأطلسي “الناتو” بدأ تنفيذ مهمة جديدة تتعلق بليبيا.

وأضافت المصادر أنه في حوالي الساعة 07:30 بتوقيت وسط أوروبا، غادرت طائرة آلية “تعمل بدون طيار” تابعة للحلف من نوع “هاوك RQ-4d” “فونيكس” متجهة جنوبًا.

وحلّقت الطائرة فوق منطقة وسط البحر المتوسط متجهة جنوبًا.

وكانت مهمة مشابهة قد نفذها “الناتو” في وقت سابق، عن طريق طائرة “فونيكس”، فوق خليج سرت قبالة المجال الجوي الليبي.

ولفتت المصادر الصحفية إلى أنه يبدو أن المهمة الجديدة التي انطلقت اليوم ستكون لتحقيق الأهداف نفسها.

