“الوطني للأرصاد الجوية”: ارتفاع الموج على طول الساحل لن يتجاوز المتر

أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أنه يتوقع أن لا يتجاوز ارتفاع الأمواج على طول الساحل المتر الواحد اليوم.

وكشفت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” استمرار تشكل ضبابا على الساحل من الخليج إلى طبرق.

وفي الساحل من رأس اجدير إلى سرت

– السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العابرة.

– الرياح جنوبية غربية، وتكون قبلية غدا على ساحل سرت، سرعتها بين 5 و20 عقدة.

– البحر هادئ إلى خفيف الموج، الذي يتراوح ارتفاعه بين ربع متر ومتر واحد.

– درجة الحرارة تتراوح بين 18 و19 درجة مئوية والرؤية جيدة.

أما عن الساحل من الخليج إلى طبرق

– السماء صافية، تظهر بها بعض السحب، مع احتمال ظهور ضباب على أقصى الساحل الشرقي.

– الرياح قبلية إلى جنوبية غربية، سرعتها بين 5 و15 عقدة.

– البحر هادئ ويكون خفيف الموج على بنغازي والجبل الأخضر، ويتراوح ارتفاع الموج بين ربع متر ومتر واحد.

– درجة الحرارة تتراوح بين 18 و19 درجة مئوية والرؤية جيدة، تكون متوسطة إلى ضعيفة خلال الضباب.

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