معيتيق: توصل الأطراف السياسية لاتفاق في فترة قياسية ضروري لاستقرار ليبيا

أكد نائب رئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة أحمد معيتيق أن الأطراف السياسية نجحت في الجلوس على طاولة الحوار والتفاهم على عد من الملفات في فترة وجيزة.

و أضاف أن روسيا كان لها دور هام في التوصل لاتفاق نفطي سمح بفتح آبار النفط وإعادة انتاجه وتصديره، الامر الذي ساهم قي تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

وأشار أحمد معيتيق إلى الاتجاه نحو إبرام اتفاقيات اقتصادية عديدة مع الحكومة الروسية وتعزيز التعاون في كافة المجالات.

وكان معيتيق قد نجح في التوصل إلى اتفاق مع قيادة الجيش بعد مفاوضات أدت إلى فتح آبار النفط وإعادة إنتاج وتصدير النفط الليبي، الأمر الذي كان له بالفعل تأثير إيجابي على الوضع الاقتصادي في البلاد. بالإضافة إلى إنشاء أول منصة فعالة للمفاوضات بين ممثلي الغرب والشرق في ليبيا.

وفي حديثه عن الحوار السياسي بين الجيش وممثلي حكومة الوفاق غير المعتمدة، أعرب أحمد معيتيق عن سروره من تمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاق في فترة قياسية، وتمكنهم من الجلوس على طاولة مفاوضات واحدة.

وردا على سؤال حول نيته الترشح للحكومة الجديدة، أجاب أحمد معيتيق أنه سيؤدي دوره في أي منصب في السلطة التنفيذية في ليبيا وسيكون سعيدا بذلك طالما كانت هذه إرادة الليبيين.

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