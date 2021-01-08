ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

08 January, 2021

استنكر المركز الوطني لدعم وتنمية القدرات الطلابية ،اليوم الجمعة ،التهديد بالإخلاء الذي يتعرض له المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية (مركز جهاد الليبيين سابقاً ) في طرابلس خلال “3” أيام من قبل الهيئة العامة للأوقاف في طرابلس -التابعة لحكومة الوفاق.

وقال المركز الوطني لدعم وتنمية القدرات الطلابية ،إن المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية ،يعد من أهم المراكز البحثية والعلمية و ذاكرة للهوية الليبية لما يحتويه من وثائق وكتب ومخطوطات تاريخية مهمة تحفظ أهم مواد التاريخ الوطني .

هذا و دعت شخصيات ليبية، أدبية وثقافية وحقوقية، مختلف السلطات في البلاد إلى التحرك العاجل من أجل إنقاذ “المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية” في العاصمة طرابلس، على خلفية خطاب وجهته الهيئة العامة للأوقاف، في الرابع من الشهر الحالي، للمركز تطالبه فيه بإخلاء مقره في غضون ثلاثة أيام.

و يحتوي المركز أكثر من 24 مليون وثيقة ومخطوطة تاريخية، علاوة على مئات المطبوعات القديمة والحديثة وعشرات الدوريات والكتب ،و يعتبر “منارة تعليمية كان لها الفضل الكبير في البحث التاريخي والتوثيق”.