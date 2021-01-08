“أوغلو” يدعي أن دعم تركيا للوفاق أنقذ ليبيا من الفوضى

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إنه “لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع في ليبيا، معربًا عن ترحيب أنقرة بإجراء انتخابات في 24 ديسمبر 2021”.

وزعم أوغلو في تصريحات صحفية، أنه إذا لم تستجب تركيا للدعوة إلى دعم حكومة الوفاق غير المعتمدة، ضد قائد الجيش، حفتر وداعميه؛ لكانت ليبيا قد غرقت في الفوضى، على حد تعبيره.

يذكر أن تركيا تتدخل في ليبيا عسكريًا، منذ توقيعها اتفاقية تعاون مع حكومة الوفاق غير المعتمدة في نوفمبر 2019، فضلاً عن تقديمها تدريبات عسكرية لعناصر تتبع الوفاق.

وصعّدت أنقرة من تدخلها في ليبيا بإرسال آلاف المرتزقة السوريين للقتال في صفوف حكومة الوفاق ضد الجيش.

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