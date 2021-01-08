بوساطة تركية.. حكومة الوفاق تُفرج عن بحارة أوكرانيين كانوا محتجزين من 2016

أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن بحارة بلاده، أعضاء طاقم الناقلة “كابتن خيام”، قد وصلوا إلى منازلهم في أوكرانيا، بعد احتجازهم خمس سنوات من قبل حكومة الوفاق غير المعتمدة.

وشكر زيلينسكي، نظيره التركي، على دوره في إتمام عملية الإفراج عن البحارة.

يذكر أنه تم احتجاز البحارة الأوكرانيين عام 2016 في ليبيا؛ بتهمة الضلوع في عمليات تهريب محروقات ومشتقات نفطية من البلاد.

وصدرت بحقهم أحكام سجن مدتها خمسة أعوام، في عام 2017، قبل أن يُعلن جهاز الشرطة القضائية، منذ يومين، عن ترحيل أربعة سجناء أوكرانيين محكومين على ذمة قضية تهريب من طرابلس إلى بلادهم.

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