خبراء: تركيا تخطط لنسف كل محاولات الاستقرار في ليبيا لاستنزاف ثرواتها

أعلن عدد من الخبراء في الشأن الليبي، أن تركيا تخطط لنسف كل محاولات الاستقرار في ليبيا، لضمان بقائها في البلد الغني بالثروات، والذي يعد طوق نجاة لها من أزماتها.

وذكر الخبراء، أن تركيا تخشى من مصالحة “ليبية – ليبية” تفضي لتشكيل حكومة وحدة وطنية لن تكون خاضعة للنفوذ التركي، مشيرين إلى أن أنقرة لا تريد إنجاز أي مصالحة قبل أن تحصل على ضمانات بعدم تعرض نفوذها لأي انحسار.

وكان رئيس ما يسمى بـ مجلس الدولة خالد المشري، قد غادر الخميس الماضي، العاصمة طرابلس إلى تركيا، بصحبة 16 من قادة المليشيات المسلحة، لعقد اجتماع موسع في أنقرة، لم تكشف تفاصيله بعد.

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