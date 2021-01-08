ورشة عمل حول التوعية الانتخابية وتحديات فيروس كورونا

نظمت اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي سوق الجمعة بطرابلس، ورشة عمل بعنوان، التوعية الانتخابية وتحديات فيروس كورونا، حضرها عدد من منظمات المجتمع المدني بمنطقة سوق الجمعة.
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قناة ليبيا
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