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ورشة عمل حول التوعية الانتخابية وتحديات فيروس كورونا

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

نظمت اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي سوق الجمعة بطرابلس، ورشة عمل بعنوان، التوعية الانتخابية وتحديات فيروس كورونا، حضرها عدد من منظمات المجتمع المدني بمنطقة سوق الجمعة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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