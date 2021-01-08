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ليبيا تُسجّل 487 إصابة بـ”كورونا”.. و10 حالات وفاة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، قفزة في عدد المتعافين من فيروس “كورونا” بـ 925 حالة شفاء جديدة؛ مما يرفع إجمالي حصيلة الشفاء المسجّلة منذ بدء الجائحة إلى 79,193 .

وفي المقابل؛ أعلن المركز تسجيل 487 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا”؛ ليرتفع إجمالي الإصابات النشطة إلى 23,241 حالة، فيما وصل إجمالي الحالات التراكمي إلى 104,002 حالة.

وأظهرت أحدث إحصاءات “كورونا”، المنشورة على منصات المركز الوطني لمكافحة الأمراض، رصد عشر حالات وفاة جديدة بفيروس “كورونا”، وارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى 1,568 حالة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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