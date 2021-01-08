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تسجيل 487 إصابة جديدة بكورونا في البلاد

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

وفقا للتحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد في البلاد، استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض 3 آلاف و474 عينة، تبين بعد إجراء الفحوصات عليها إيجابية 486 عينة، توزعت ما بين 323 جديدة، و164 مخالطة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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