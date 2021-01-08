تسجيل 487 إصابة جديدة بكورونا في البلاد

وفقا للتحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد في البلاد، استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض 3 آلاف و474 عينة، تبين بعد إجراء الفحوصات عليها إيجابية 486 عينة، توزعت ما بين 323 جديدة، و164 مخالطة.
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