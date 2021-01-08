استئناف الرحلات الجوية لمستخدمي شركة راس لانوف

استؤنفت بمطار ميناء السدرة الرحلات الجوية الخاصة بمستخدمي شركة رأس لانوف وعائلاتهم، إلى مطار امعيتيقة بطرابلس ذهابا وإيابا بواقع رحلتين كل يوم أربعاء، علما بأن الشركة كانت قد نظمت خلال الأشهر الماضية رحلة جوية أقلعت من مطار البريقة.
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قناة ليبيا
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