اليسير: تركيا استدعت عملاءها في ليبيا لتقويض محاولات حل الأزمة

أكد المحلل السياسي، عبد المنعم اليسير، أن تركيا جمعت أقرب العملاء لديها، من أجل تقويض الخطوات التي تقوم بها البعثة الأممية والمجتمع الدولي للوصول بليبيا إلى الاستقرار.

وشدد “اليسير”، في تصريحات صحفية، على أن تركيا تخطط لنسف كل محاولات الاستقرار في ليبيا، وخاصة بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد، من تبادل للأسرى بين أطراف اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5)، وتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بإيفاد مراقبين دوليين.

ولفت إلى أن تركيا لا تريد أي حل سياسي يخرجها من ليبيا، موضحا أنها استدعت بسبب ذلك قادة المليشيات المسلحة التابعة للوفاق، إلى أنقرة للتأكيد على استمرار مشروعها الاستعماري في ليبيا واحتلال البلاد بالكامل حتى الوصول إلى الحدود المصرية.

وأوضح أنه لا توجد أمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فرصة أخرى للسيطرة على أي دولة مثل ليبيا، مؤكدًا أنه يعمل بالتعاون مع المليشيات المسلحة لاستكمال أهدافه التوسعية، باحتلال درنة وطبرق قبل 2023.

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