بلخير: المفوضية مستعدة بنسبة 70% لإجراء انتخابات في ديسمبر القادم

أكد عضو المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، عبد الحكيم بلخير استعداد المفوضية بنسبة 70% لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ديسمبر من العام الجاري.

وقال بلخير، إن المفوضية تتعامل مع جميع الأطراف، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من أعضاء الحكومتين يضغطون لإجراء انتخابات.

وأضاف بلخير أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل افتتاح مكاتب المفوضية في المنطقة الجنوبية، لافتا إلى أن القيمة المخصصة لها بعد اعتماد تعديل سعر الصرف الجديد ستكون 10 ملايين دولار ، مؤكدا أنها لن تكفي لإجراء الانتخابات.

وشدد بلخير على وعد المفوضية الوطنية للانتخابات بأنها ستقدم الدعم المطلوب من الجهات المسؤولة ولها الحق وفق القانون في التعاقد مع أي مؤسسة إعلامية عامة أو خاصة ، مضيفا أن التعاقد مع وسائل الإعلام العامة سيضمن لها فرصة الإثارة والتوعية والدعاية المجانية وتجنب دفع تكاليفها.

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