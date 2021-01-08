المرعاش: أنقرة لا تريد فقدان نفوذها في ليبيا طمعا في النفط والغاز

أكد المحلل السياسي، كامل المرعاش، أن تركيا استدعت حلفاءها من زعماء مليشيات وقيادات تنظيم الإخوان الإرهابي وبعض عملائها بمصراتة، لتدارس المعطيات الجديدة في المنطقة، والتأكيد على توحيد الصفوف والتوقف عن التنازع والمنافسة فيما بينهم، وعدم الاتجاه في أي طريق للتسوية السياسية، دون التنسيق المسبق مع تركيا.

وأوضح المرعاش، أن أنقرة وبخت بعض هؤلاء الذين يريدون الانفتاح مع مصر كسبيل لإنهاء الأزمة في ليبيا.

وذكر المرعاش أن تركيا تحضّر لمرحلة جديدة في علاقاتها مع الولايات المتحدة، بعد أن اقتربت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن من إعلان الخطوط العريضة لسياساتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تبدو أنها غير متسامحة مع التدخلات التركية التي تزعزع الأمن والسلام سواء في شرق المتوسط أو في ليبيا.

وأشار إلى أن أنقرة لا تريد أن تفقد نفوذها في ليبيا، دون أن تحصل على ثمن ذلك فيما يتعلق بنزاعها على مخزونات النفط والغاز في شرق المتوسط، وكذلك ضمان مصالحها الاقتصادية في ليبيا، في حالة تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة في ليبيا.

وشدد المرعاش على أن تركيا تخشي من مصالحة ليبية – ليبية تفضي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، لن تكون خاضعة للنفوذ التركي، لذلك هي لا تريد إنجاز أي مصالحة قبل أن تحصل على ضمانات لعدم تعرض نفوذها لأي انحسار.

وتوقع المحلل السياسي انحسار وانكسار سياسات زعزعة الاستقرار التي يمارسها النظام التركي، تحت ضغوط شديدة وتهديدات جدية لتركيا من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة والاتحاد الأوروبي، للكف عن سياساتها العدوانية في ليبيا وسوريا والعراق.

وقال المرعاش، إن الأنباء المتداولة عن زيارة رئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج إلى تركيا الأسبوع المقبل بعد انتهاء زيارته لإيطاليا، منفصلا عن الآخرين هي لإقناع أردوغان بصواب خياره في البقاء، وتعهده له بضمان المصالح التركية، حتى في حالة عودة الأعضاء المنقطعين إلى المجلس الرئاسي، لأنه سيبقي الرئيس ويستطيع حماية مصالح أنقرة.

ونوه المرعاش إلى أنه في حالة اقتناع الأتراك، بمقترح السراج، فإنه يكون قد قضى على أحلام وزير داخليته فتحي باشاغا، الطامح الجامح لكرسي السلطة.

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