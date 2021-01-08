إطلاق خط بحري جديد بين الموانئ الإيطالية والليبية

أفادت مصادر إعلامية بانطلاق خط للنقل البحري خاص بالعبَّارات بين الموانئ الإيطالية والموانئ الليبية.

وذكرت المصادر أن هذه الخطوة تأتي في إطار توثيق العلاقات بين الموانئ الإيطالية والموانئ المحيطة بها في حوض البحر المتوسط في الشمال الإفريقي.

وأوضحت المصادر، أن الخط الجديد ينطلق من موانئ “تشيفيتافيكيا” و ” فيومتشينو” و “جيتا” الإيطالية باتجاه الموانئ الليبية، مشيرة إلى أنّ خط العبَّارات معروف عالميا، وهي عبارة عن قوارب مصممة لنقل الأفراد ومُجهزة لنقل حمولات.

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