الحويج يبحث جملة من الموضوعات الخاصة بالمدارس الأجنبية

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج، إمكانية عمل المدارس الأجنبية ومدارس الجاليات وفقا للوائح والنظم والقوانين لغايات تبسيط الإجراءات المتعلقة بها، خلال اجتماع عقده في مكتبه مع كل من مدير إدارة التعليم الحر وأعضاء اللجنة الوطنية.

و تم الاتفاق على اعتماد منح أذونات عن عام 2019 لتمكين الطلبة الليبيين من اعتماد نتائجهم للعام الماضي، بالإضافة إلى تحقيق الشروط الواجب توفرها في المدارس وفق قرارات مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر، إلى جانب دراسة رسوم التسجيل ورسوم الضريبة.

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