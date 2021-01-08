المشري: لم أسافر إلى تركيا مع وفد من قيادات “بركان الغضب”

نفى خالد المشري، رئيس مجلس الدولة الاستشاري، سفره إلى تركيا مع “وفد القوات المساندة” في إشارة إلى مليشيات “بركان الغضب”، وفق قوله.

قال “المشري” في بيان: “إشارة إلى بعض الأخبار المتداولة في بعض وسائل الإعلام بشأن سفرنا مع مجموعة من قيادات القوات المساندة لدولة تركيا لترتيب بعض اللقاءات أو التنسيقات بخصوص الحوار، نود التأكيد على︎ إن هذا الخبر عارٍ عن الصحة ولم نسافر مع أي وفد ولا علم لنا بهذا الوفد أو سفره إن حدث” على حد زعمه.

وواصل “المشري”: “نرفض من حيث المبدأ عقد اجتماعات من هذا القبيل خارج البلد، ونؤيد في الوقت ذاته اللقاءات التي تجمع كل قيادات القوات المساندة مع القيادات العسكرية والسياسية بالبلد للمضي قدماً بمسارات الحوار السياسية والعسكرية بحيث تكون متناغمة وتكون بوصلتها المصلحة الوطنية العليا” على حد قوله.

وتابع “المشري”: “︎ندعو إلى ضرورة دمج الوحدات المساندة في مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية.︎ نَنأى بأنفسنا من أي اصطفاف أو انحياز يؤدي إلى انقسام في صفوف قواتنا المسلحة والقوات المساندة، وندعو دائما إلى وحدة الصف” على حد قوله.

واستكمل “المشري”: “ندعو كل الليبيين للمّ الشمل، والاجتماع على كلمة سواء، وتغليب المصلحة الوطنية عن أي مصالح أخرى، وندعو كل الفعليات السياسية والعسكرية والاجتماعية إلى العمل على إنهاء المرحلة الحالية بأسرع وقت ممكن، والذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبنية على دستور دائم حتى ننتهي من تكرار المراحل الانتقالية التي أنهكت كاهل البلد والشعب” على حد تعببره.