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استلام مبنى إدارة الجوازات بسبها بعد صيانته

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

استلمت إدارة فرع الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بسبها، مقرها بعد استكمال أعمال صيانته، والتي استمرت 3 أشهر بتمويل من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي.
وشارك في مراسم التسليم والمتابعة رئيس وموظفو الفرع، ومندوب صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، ومندوب الشركة المنفذة.
وقال رئيس الفرع الزروق عبد السلام لقناة ليبيا، إن الصيانة كانت على درجة ممتازة وشملت 3 طوابق على مساحة 3 الآف متر مربع، مشيرا إلى أن المقر لن يعمل حتى يتم تأثيث المبنى ومكاتبه ومرافقه.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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