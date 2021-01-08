الفلاح يحذر من مسلسل التآمر على مركز الدراسات التاريخية

حذر الأكاديمي والمحلل السياسي علام الفلاح، مما وصفها بسلسلة التآمر على “المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية”.

وقال الفلاح، إنه:”ومنذ سنوات حاول الغرياني وبعض المليشيات تغيير إدارة المركز وتكليف أخرين مؤدلجين في وقت عصيب جدا خلال أعوام 2011، 2012، ولكن تم التصدي لهم وطردهم.. وبعدها حاول إخلاء المكان بحجة أن الأرض ملك الأوقاف وليس المبنى والذي ترجع ملكيته لبلدية طرابلس في جزء والمبنى الجديد الملاصق تم بناءة بتعليمات عام 2008، والآن يتحجج بدفع مبلغ إيجار عن المبنى الجديد الذي بني في قطعة أرض تابعة وقف إلى الهيئة وكان هناك كتاب من الاستاذ إبراهيم عبدالسلام لاستغلاله مؤقت لصالح المركز لحين الاتفاق على نقل ملكيتها”، بحسب تعبيره.

وأضاف الفلاح، :”الآن الهدف ليس فقط الأموال -فقد سرقوا ما يسدهم- ولكن الهدف وثائق حفظت تاريخنا مع الغير سلبياتها وإيجابياتها، وهناك من يرغب في طمس التواريخ الوطنية القطرية لصالح التواريخ الأممية هناك بيان وحلقه تلفزيونية سوف تذاع قريبا عن سلسلة التآمر على المركز”، على حد قوله.