رئيس الوزراء الإيطالي يجتمع بالسراج في روما 

استقبل رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اليوم الجمعة بمقر الحكومة في العاصمة روما، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج.

ولم تعلن روما وطرابلس بشكل مسبق عن هذه الزيارة، والتي من المتوقع، حسب مصادر صحفية إيطالية، أن تتضمن أيضا اجتماعا بين السراج والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، الأمريكية ستيفاني وليامز.

يشار إلى أن السراج زار روما في ١٥ ديسمبر الماضي، في زيارة خاصة.

وعقب ذلك بأيام، كشفت صحيفة “لاربيبليكا” الإيطالية، عن تلقي رئيس الوزراء الإيطالي “جوزيبي كونتي” رسالة من السراج يقترح فيها تسمية القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر رئيس الحكومة من المنطقة الشرقية، على أن يستمر السراج في رئاسة المجلس الرئاسي.