ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ وكالات |

08 January, 2021

استقبل رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي ،عصر اليوم الجمعة بمقر الحكومة في العاصمة روما، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج.

وقالت وكالة الأبناء الإيطالية «آكي» إن كل من روما وطرابلس لم تعلنا بشكل مسبق عن هذه الزيارة، .

وأَضافت أنه «من المتوقع، حسب مصادر صحفية ايطالية، أن تتضمن أيضا اجتماعا بين السراج والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، الأميركية ستيفاني وليامز».