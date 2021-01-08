كورونا يفرض عاماً دراسياً استثنائياً في ليبيا

يبدأ عام دراسي جديد هذه المرة بشكل مختلف في جميع أنحاء ليبيا بعد توقف الدراسة لمدة 9 أشهر بسبب فايروس كورونا في منتصف مارس الماضي.

في بلدية اسبيعة وعقب انطلاق الدراسة بمرحلتي الابتدائية والإعدادية، قامت مدرسة البشائر بالتعاون مع المجلس البلدي اسبيعة، بتوزيع مطويات إرشادية توعوية تحث على الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية من فايروس كورونا من تباعد وعدم المصافحة والتعقيم وغيرها.

ويعمل المعلمون والمعلمات على قدم وساق على تقديم النصح والإرشادات، ويقومون بتعليم الطلبة كيفية حماية أنفسهم من العدوى وكيفية الوقاية منه، تارة بالرسومات الإرشادية وتارة بالمحاضرات التوعوية وتارة بالطرق العملية.

بعد الانتهاء من هذه الحملة يكون العام الدراسي قد انطلق فعليا، وذلك بعد اعتماد خطة دراسية مختلفة تقسم فيها الدراسة على ثلاثة أيام في الأسبوع لكل الطلبة، بعد توفير الكتاب المدرسي بنسبة 90 بالمائة.

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