«مكافحة الأمراض» سبها يعلن تسجيل 23 إصابة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها، عن تسجيل 23 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد أمس الخميس، و6 حالات شفاء، وحالة وفاة واحدة في تراغن.

ولفت المركز إلى أن مختبر سبها، استقبل 75 عينة خاصة بفحص فيروس كورونا المستجد، أظهرت نتائج التحاليل سلبية 52 حالة، وإيجابية 23 عينة، منها 22 حالة جديدة، وحالة واحدة مخالطة.

ولفت المركز إلى أن حالات الإصابة توزعت على سبها بـ10حالات جديدة، والشاطئ بـ6حالات جديدة، وسمنو بـ3 حالات منها حالتان جديدتان وحالة مخالطة.

وسجلت كل من تراغن والغريفة وبنت بيه والشويرف حالة لكل منها.

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