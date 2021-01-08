وصول شحنة أدوية إلى غريان بتمويل من الاتحاد الأوروبي

وصلت شحنة أدوية إلى مدينة غريان، ضمن مشروع تطوير الرعاية الصحية الأولية بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وتنفيذ لجنة الإنقاذ الدولية بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والمجلس البلدي غريان، وإدارة الخدمات الصحية بالبلدية.

يشار إلى أن هذه الشحنة تحتوي على أدوية الأمراض المزمنة، ومواد التحاليل الطبية، وهي ضمن عدة شحنات تم توريدها.

كما قامت اللجنة بعدة دورات للأطباء في أربعة مراكز صحية، بالإضافة إلى دورات للصيادلة والتثقيف الصحي للعاملين بالمستوصفات، وفقا للمجلس البلدي غريان.

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