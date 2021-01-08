المرعاش: تركيا تحضر لمرحلة جديدة في ليبيا

كشف المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش أن تركيا استدعت حلفاءها من زعماء مليشيات وقيادات تنظيم الإخوان وبعض عملائها بمصراتة، لتدارس المعطيات الجديدة في المنطقة.

وقال المرعاش في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن “تركيا استدعتهم للتأكيد على توحيد الصفوف والتوقف عن التنازع والمنافسة فيما بينهم، وعدم الاتجاه في أي طريق للتسوية السياسية، دون التنسيق المسبق مع تركيا”.

وأضاف المحلل السياسي: “تركيا وبّخت بعض هؤلاء الذين يريدون الانفتاح على مصر كسبيل لإنهاء الأزمة في ليبيا”.

وتابع المرعاش: تركيا تحضّر لمرحلة جديدة في علاقاتها مع الولايات المتحدة، بعد أن اقتربت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن من إعلان الخطوط العريضة لسياساتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تبدو أنها غير متسامحة مع التدخلات التركية التي تزعزع الأمن والسلام، سواء في شرق المتوسط أو في ليبيا.