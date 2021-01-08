“برلين” تحذر “المخابرات التركية” من أنشطتها في ألمانيا

أكدت الحكومة الألمانية، أنها لن تتهاون في ردع النفوذ السياسي للمنظمات التابعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان، داخل حدود ألمانيا.

ونقل موقع «صامان يولو» التركي رد الحكومة الفيدرالية الألمانية على سؤال من الحزب الحر الديمقراطي، اليوم الجمعة، بشأن أنشطة تركيا الاستخباراتية، إذ قالت إن حكومة حزب العدالة والتنمية وجهاز المخابرات التركية يعملان على تعزيز أنشطتهم في ألمانيا عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016.

وأضافت الحكومة أن الدوائر المقربة من الحكومة التركية كانت تحاول التأثير على النقاشات السياسية في مجتمع الأغلبية الألماني؛ من خلال إقامة علاقات مع صناع القرار السياسي والأحزاب السياسية في ألمانيا، في إشارة إلى أن الأوساط الإسلامية والقومية المقربة من حزب العدالة والتنمية تحاول أن يتم تضمينها في الأشكال عميقة الجذور للحوار بين الثقافات وخاصة على المستوى السياسي المحلي.