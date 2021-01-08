الميهوب يطالب البعثة الأممية بوقف التدخلات التركية

طالب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، البعثة الأممية بتحمل مسؤولياتها لكبح جماح تركيا في غرب ليبيا.

الميهوب قال في تصريحات صحفية، إن البعثة معنية بوصفها راعية لاتفاقية جنيف، بلعب دور لإنهاء التدخلات التركية، مبينا أن القوات المسلحة لن تقف مكتوفة الأيدي، والرد سيكون مفاجئا وخاطفا في حال أي تهديد لليبيا.

وأشار الميهوب إلى أن اجتماعات رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، وبعض الموالين لتركيا في إسنطبول ما هي إلا لأخذ التعليمات بالتحرك العاجل لإفشال اتفاقية لجنة خمسة زائد خمسة العسكرية المعنية باتفاق وقف إطلاق النار.

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