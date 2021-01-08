توافق جزائري أمريكي حيال حل الأزمة الليبية

بحث وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقاوم، أمس بالجزائر العاصمة مع مساعد كاتب الدولة الأميركي المكلف بالشرق الأوسط، ديفيد شنكر، المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، سيما الوضع في ليبيا.

وحسب بيان للخارجية الجزائرية، فقد أكد بوقدوم أن بلاده تنتظر من الولايات المتحدة الأمريكية الحياد الذي تقتضيه التحديات الراهنة، وعلى رأسها الأزمة الليبية.

من جانبه أكد شنكر توافق رؤية بلاده مع الجزائر تجاه حل الأزمة في ليبيا من خلال دعم الحل السياسي والمسار الأممي، لا سيما الحوار العسكري ضمن اللجنة العسكرية خمسة زائد خمسة.

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