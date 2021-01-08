جواز السفر الليبي على رأس قائمة الأسوأ عالميا لعام 2021

أكد مؤشر “هينلي باسبورت إندكس”، أن جواز السفر الليبي احتل المرتبة 104 عالميًا، متأخرًا مرتبتين عن العام الماضي (102)، بسبب القيود المفروضة على حرية المواطنين الحاملين له في السفر والتنقل بين مختلف الدول.

وحل جواز السفر الليبي جنبا إلى جانب مع نيبال (نفس الترتيب)، فيما جاءت كوريا الشمالية بالمرتبة (103)، وسوريا (108)، والعراق (109)، وأفغانستان (110).

وتؤكد مصادر صحفية، أن استمرار احتلال جواز السفر الليبي مراتب متدنية عالميًا يعود إلى انتشار المليشيات المسلحة التي تعيث في الأرض فسادًا، دون رادع، حيث أنه مع تردي الأوضاع الأمنية والمعيشية في عدة مناطق ليبية، يضطر المواطنون إلى السفر للخارج من أجل العمل أو العلاج أو لأغراض أخرى، إلا أنه يصعب على معظمهم التوجه إلى طرابلس، بما أن مكاتب الجوازات في عدة مدن ليبية أقفلت أبوابها بسبب تردي الأوضاع الأمنية.

ولفتت المصادر إلى أن مشقة إصدار الجوازات لا تقتصر على المواطنين في ليبيا، فالليبيون بالخارج يعانون أيضا لأن معظم سفاراتهم لا تملك الصلاحية لتجديد الجوازات، فيضطر المواطن للعودة إلى ليبيا لخوض الطريق الصعب.

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