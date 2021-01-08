الوفاق: كونتي أكد للسراج ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها

وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الجمعة إلى العاصمة الإيطالية روما.

وقالت حكومة الوفاق في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن السراج أجرى محادثات مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، شارك فيها كل من وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، والسفير الليبي لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور، وسفير الوفاق لدى إيطاليا عمر الترهوني.

وأضافت: “تناولت المحادثات مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين” على حد قول البيان.

وتابع: “رحب رئيس الوزراء الإيطالي في بداية الاجتماع بزيارة السراج مؤكدا على اهتمام إيطاليا بتنمية وتطوير علاقات التعاون مع ليبيا، وحرصها الكامل على تحقيق الأمن والاستقرار فيها بالتعاون والتنسيق مع حلفائها وشركائها الأوروبيين” وفق ادعائه.

وبحسب البيان: “رحب كونتي بالجهود المبذولة في المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة والتي توصلت إلى اتفاق على انتخابات تشريعية ورئاسية، مؤكداً على أهمية الالتزام بالموعد المحدد لإجرائها في ديسمبر 2021” على حد زعمه.

واستكمل البيان: “ثمن السراج ما تبذله الحكومة الإيطالية من جهود لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وأعرب عن تقديره لموقفها الداعم للمسار الديمقراطي، موضحا أن حكومة الوفاق سخرت كافة الإمكانيات لتمكين المفوضية العليا للانتخابات من إنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده وعلى أكمل وجه” وفق ادعائه.

وواصل: “جدد السراج التأكيد أن نجاح مسارات الحل يعتمد بشكل كبير على وقف التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي” على حد زعمه.

واختتم البيان: “على صعيد آخر تناولت المحادثات عددا من ملفات التعاون الثنائي، حيث اتفق الجانبان على تفعيل اتفاقات الصداقة والشراكة بين البلدين، واستمرار اللجنة الاقتصادية المشتركة في عقد اجتماعاتها، كما اتفق على تذليل العقبات أمام عودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا، كما تناولت المحادثات البرامج المشتركة المتعلقة بالهجرة غير الشرعية” وفق ادعائه.