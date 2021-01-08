إدارة البحث الجنائي تعمل على تأمين مدينة سرت

يقوم أفراد الإدارة العامة للبحث الجنائي فرع سرت، بعملية تأمين المدينة، وينتشرون في عدة نقاط منها جزيرة دوران الحي رقم اثنين على طريق الشط وسط سرت، هذا وتقوم الإدارة العامة للبحث الجنائي بتنفيذ الخطة الأمنية المشتركة التي وضعتها الغرفة، والمتمثلة بإزالة معتم الزجاج، وضبط المخالفين للقانون.
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قناة ليبيا
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