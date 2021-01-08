انتهاء أعمال التعبئة بالمسار الشرقي وتدفق المياه إلى خزان عين زارة

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل الجفارة، انتهاء أعمال التعبئة بالمسار الشرقي، بالإضافة إلى بدء تدفق مياه النهر لخزان عين زارة، ودخولها لشبكة مياه طرابلس، فيما تستمر أعمال التعبئة للمسار الأوسط المغذي لمدن ومناطق بني وليد وترهونة وطرابلس والجبل الغربي.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
تواصل مشاريع الصيانة في مدينة درنة
تم النشر منذُ 12 دقيقة
إدارة البحث الجنائي تعمل على تأمين مدينة سرت
تم النشر منذُ 23 دقيقة
الوفاق: كونتي أكد للسراج ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها
تم النشر منذُ 28 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
الليبيون يدعون إلى حماية وإنقاذ مركز المحفوظات والدراسات التاريخية
تم النشر منذُ 33 دقيقة
أضف تعليقـك