انتهاء أعمال التعبئة بالمسار الشرقي وتدفق المياه إلى خزان عين زارة

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل الجفارة، انتهاء أعمال التعبئة بالمسار الشرقي، بالإضافة إلى بدء تدفق مياه النهر لخزان عين زارة، ودخولها لشبكة مياه طرابلس، فيما تستمر أعمال التعبئة للمسار الأوسط المغذي لمدن ومناطق بني وليد وترهونة وطرابلس والجبل الغربي.

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