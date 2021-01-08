شخصيات ثقافية ومهتمون بالشأن العام يوجهون «نداء عاجلا» لإنقاذ مركز الدراسات التاريخية

وجه أكاديميون وإعلاميون ومثقفون ومهتمون بالشأن العام نداء «عاجلا» إلى حكومة الوفاق لحماية وحفظ وإنقاذ مركز المخطوطات والدراسات التاريخية (مركز توثيق جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي) من النقل، وذلك بعد أيام من مطالبة هيئة الأوقاف-التابعة لحكومة الوفاق- المركز بإخلاء المبنى، خلال 3 أيام.

ورفض بيان وقعه 214 شخصية مهتمة بالشأن العام، وتلقت «بوابة الوسط» نسخة منه الجمعة، ما اعتبروه «إستيلاء على مقار المركز التي تحوي وتحفظ أرشيف الذاكرة الوطنية من مخطوطات ووثائق مكتوبة ومسموعة ومرئية تم العمل على حفظها وأرشفتها منذ عشرات السنين»، وقال إن «الشعوب تبنى شخصيتها المعنوية من خلال الذاكرة الوطنية من مخطوطات ووثائق وأرشيف وطني».

وحذر الموقعون على البيان من أن «الإنتقال من المقر الحالي سيسبب في تلف الوثائق والمخطوطات وضياعها وفقدان أرشفتها وتبعثرها وبالتالي فقدانها وعدم الإستفادة منها»، مشيرين إلى أن حدوث ذلك سيكون « جريمة لا يجب السماح بحدوثها، وندعو لمنعها عاجلاً»، وأوضح البيان أن «المركز يحوي تاريخ المقاومة الإسلامية للإستعمار الإيطالي وحزمته الدينية الكاثوليكية».

وأضاف «نوجه ندائنا لحكومة الوفاق الوطني – التي نثق في تفهمها لأهمية المركز – بالعمل العاجل على مواجهة الحجج الإدارية، ومنع الإستيلاء على مقار المركز المهمة، حتي لا يتم الإستيلاء على مقار المركز، وتتسرب الوثائق وتضيع وتضيع فائدتها المهمة وتفقد الذاكرة الوطنية المركز الوطني الكبير..»

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واختتم البيان بالقول «لا يجب أن تنفرد جهة واحدة بالتصرف فيه وفي مقاره لأسباب إدارية، ويجب منع ممارسة الضغوطات على المركز وحمايته وصيانته وحل المسألة بشكل نهائي بما يحفظ المركز في مقره الحالي، إننا نتطلع بكل حرص أن تتفهم الحكومة أهمية هذا المركز وحيويته، وندعو للتحرك العاجل لحمايته».

ويعود الخلاف بين المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، والهيئة العامة للأوقاف إلى أكثر من ستة أعوام، حيث أصدرت المحكمة في 30 أكتوبر 2010 حكمًا بملكية الأرض التي بني عليها المركز في طرابلس إلى الهيئة العامة للأوقاف، وقررت أن يدفع المركز للهيئة إيجارًا شهريًّا قدره 2000 دينار، وبناء على حكم المحكمة دفع المركز للهيئة 792 ألف دينار قيمة الإيجارات عن الفترة من 1984 إلى 2016، ووفقًا لرئيس مجلس إدارة، المركز الدكتور محمد الجراري، فإن المركز دفع 3.945 مليون دينار عن طريق وزارة المالية والمؤسسة العامة للثقافة التي كان يتبعها المركز في العهد السابق.

وفيما يلي تنشر «بوابة الوسط» أسماء الموقعين على البيان:

1. محمود أحمد البوسيفي -كاتب صحفي

2. إبراهيم الجماعي – كاتب صحفي

3. د. محمد عمر غرس الله – باحث أكاديمي

4. عبد الكريم الزياني – أكاديمي

5. حنين عمر – مواطنة وكاتبة ليبية

6. فرج بوفاخرة

7. علي التمتام – إعلامي

8. هند التواتي – صحفية

9. حسن الرجباني – أستاذ جامعي.

10. نزار الهنيد – ممثل ومخرج مسرحي

11. عبد الرحمن عياد سلامة -كاتب صحفي

12. محمد علي المبروك – كاتب ليبي

13. صلاح الأحمر – كاتب

14. محمد الأصفر – كاتب

15. عبد المنعم الساعدي – مهتم

16. علي البوسيفي- صحفي

17. عبد المنعم اللموشي – كاتب ومستشار ثقافي

18. إنتصار المقهور – معلمة

19. غزالة الحريزي – كاتبة وصحفية

20. إبتسام عبد المولي – قاصة وكاتبة

21. عبد السلام العكروت – مواطن

22. محمد الحيص – باحث أكاديمي

23. خيري ابوزيد سويدان – عضو هيئة تدريس

24. محمد مختار مازن – مهتم بالشأن العام

25. د. عبد الله عمر دوردة – عضو هيئة تدريس متقاعد

26. عبد السلام عثمان القرقارشي – إعلامي

27. عبد الوهاب قرينقو – صحفي

28. أسعد محسن زهيو – عضو التجمع الوطني الليبي

29. محمود ملودة – استاذ جامعي

30. الشريف بوغزيل – صحفي

31. اسامة ابوعصارة – ناشط مدني

32. أبوبكر شليق – مواطن

33. د. خليفة مصباح خليفة الباشا

34. علي اللافي إبراهيم

35. عباس ديرة – مهندس

36. محمود الرقيعي

37. أحمد الخميسي

38. د. محمد المبروك يونس – إعلامي واستاذ متعاون مع الجامعات

39. عريش سعيد – كاتب صحفي

40. عمر الحامدي – كاتب

41. مسعود الحامدي- إعلامي

42. عبد اللهم محمود بوصقر – ضابط متقاعد

43. جميلة الميهوب- مواطنة ليبية

44. زاهي المغيربي- استاذ جامعي متقاعد

45. فوزي علي الفرجاني – مواطن

46. محمد ابوعائشة – صحفي

47. مفتاح رمضان الطيار – سفير سابق

48. منصور سالم سرقيوة – مسرحي

49. عبدالحميد سليم ناجي – صحفي

50. الزبير غيث – كاتب صحفي

51. مختار بشير البوسيفي- صحافي

52. منتصر الشريف – صحافي

53. عبدالرحمن عمران بن عيسى – قائد بالحركة الكشفية

54. د. كريمة محمد بشيوة – باحثة واستاذة جامعية وشاعرة

55. محمد محمد عبد القادر بن عيسى – خبير النقل الجوي والطيران المدني

56. د. عزة الصيد الحوتي – استاذة جامعية

57. د. شعبان على إبراهيم – أكاديمي وناشط حقوقي

58. سعدني السلاموني – كاتب وشاعر

59. الجيلاني العكروتي – مواطن

60. أحمد بوعون – مواطن

61. رضا تاتا – صحافي

62. علي مفتاح الشول – فنان

63. دكتور جمال الدين ابوميس – ممثل

64. علي ابوعرقوبالبهيليل – مهندس

65. ابوالقاسم الطيب الفاضلي – محام

66. فائزة صالح العجيلي- صحفية

67. د. عبد المنعم الغلام – استاذ جامعي

68. سالم بشير ضو

69. سالم الخلاص

70. نبيلة سالم ديهوم – صحفية

71. أنتصار حميدة – مستاشر قانوني

72. محمد الصادق بالأشهر – مواطن

73. فدوى دوزان – شاعرة وكاتبة

74. د. عبد الكبير الفاخري – استاذ جامعي

75. زينب العبدلي – مواطنة

76. جمعة الفاخري -كاتب وقاص

77. محمد البوسيفي – احفاد المجاهدين

78. علي ميلود سالم – اعلامي

79. امحمد الجيلاني – حفيد مجاهد

80. رجب الطاهر الختروشي – استاذ جامعي

81. محمد المبشر – احفاد المجاهدين

82. احمد اوحيدة – متقاعد

83. عبد الحق امحمد القريد – رئيس مجلس ادارة مفوضية المجتمع المدني بحكومة الوفاق

84. الهادي بوحمرة – كلية القانون، جامعة طرابلس

85. فرج نجم – مركز السلام/ بنغازي

86. محمد الفاتح السيد – متقاعد

87. بشير عبدالقادر زميت – موظف

88. اخلاص مسعود الزغرات- صحفية واذاعية

89. عبد الرحمن جمعة العزومي – مهندس

90. عادل الطلحي

91. عبد الرحمن محمد – اعلامي

92. علي محمد عطية – اعلامي متقاعد ابن مجاهد

93. د. عفاف البشير عيسى استاذة التاريخ الحديث بالجامعات الليبية

94. محمود عبدالله الشريف- مهتم بالموروث الثقافي الليبي

95. هند هويدي

96. عبد الله سليمان – صحفي

97. د. منى ابوهبيشة – رئيسمجلس ادارة شركة الفرقان للتدريب والاستشارات

98. سعاد العمامي – مواطنة ليبية مهتمة

99. صالح يوسف شريحة – صحفي

100. عواطف محمد الصغير – خبير تربوي

101. علي ماهر المقري – فنان

102. محمد الحارس- باحث اكاديمي واعلامي

103. وداد قباصة – مواطنة مهتمة

104. مريم الزوي –ليبية مهتمة

105. احمد القايدي – مستشار سياسي بوزارة الخارجية

106. محمد مسعود الرياني- متقاعد

107. ايمان الطيرة -صحفية ومراسلة

108. عبد الحكيم المملوك – قاريء وعاشق للكتب

109. خالد عبد الله – ناشط مدني

110. جميلة المحمودي – استاذة علوم سياسية

111. علي عليوة محمد قاسم اغا – مواطن ليبي

112. حنان صالح الرابطي – مواطنة ليبية

113. عبدالسلام مفتاح بالرزق – مخرج متقاعد

114. د. محمد الهادي ميلاد

115. أحمد ابراهيم

116. أمنة المغزازي – باحثة واستاذة جامعية

117. خالد العزابي

118. راشد صالح بوغفة – وزارة الخارجية

119. محمد العنيزي- كاتب واديب

120. د. مسعود قريفة – استاذ جامعي

121. د. حامد العرفي – استاذ جامعي

122. هتني نوري رحومة – استاذ جامعي

123. صديق البوسيفي – موظف حكومي

124. محي الدين عبد الله الاسود – معلم

125. الجليدي العويني- شاعر وباحث

126. فريدة عمرطريبشان –اذاعية

127. فريدة الحجاجي –سيدة اعمال ومحاضرة في الجامعات الإيطالية

128. مراد عمران المدنيني 0 موظف

129. محمود الشركسي – اعلامي

130. رافد علي شعيب – جامعة باريس

131. عائشة ابراهيم – كاتبة

132. نعيمة التواتي – صحفية واعلامية

133. سالمة عبد الجبار- استاذة بالجامعات الليبية واكاديمية الدراسات العليا

134. ادريس ابوالقاسم – صحفي

135. راضية الزنتاني – صحفية

136. نوري علي بالحاج – استاذ جامعي – صحفي

137. صلاح الدين محمد التواتي- كاتب صحفي

138. كلثوم البوسيفي – طيار بشركة الخطوط الافريقية

139. ابوالقاسم الصويعي

140. عادل ابوجناح – هاوي تصوير

141. طارق عبدالسلام الهوني – كاتب صحفي

142. محمد المختار الفقيه – قاضي سابق ومحام

143. مهندس محمود ابوشحمة – رئيس تحرير صحيفة الساعة

144. ريمة الفلاني – صحفية

145. اسمهان الحجاجي – صحفية

146. فتحي الهادي المسلاتي- ناشط مدني

147. نجاة المهدي الحجاجي – سفيرة سابقة

148. عبدالسلام دقميش – محام

149. م. جمعة الرقيبي- اعلامي

150. أحمد الصيد – مهتم

151. الحاج غوزي احمد عيسى – متقاعد

152. محمود ابوزنداح – كاتب صحفي عضو بالجمعية الوطنية لحقوق الانسان

153. لبنى يونس – صحفية

154. كمال ابوزيد – مصور فوتوغرافي

155. خالد كافو

156. شعبان امحمد فضل بشر –استاذ جامعي

157. عبدالهادي ضو هويدي – اعلامي

158. ريما العماري – صحفية /استاذة جامعية

159. مراد اعمار بلال – صحفي ومدون

160. جمال الدافز – حرفي

161. ناصر بن سليمان – مترجم

162. ليلى محمد سويسي – رئيس مءسسات المجتمع المدني ليبيا

163. احمد فرج المقصبي- اذاعي

164. عبدالرؤوف محمد خوله – مواطن مهتم

165. زيد البسيوني- مواطن همه الوطن

166. جلال بن محمد

167. وليد المختار محمد – ناشر

168. هبة مرعي التليسي – مهندسة معمارية

169. حسن محمد الأمين

170. محمد الرحومي – صحفي

171. الهادي الخطابي

172. وجدان عياش – شاعرة فلسطينية مقيمة بليبيا

173. سليمان طاهر

174. وليد الويفاتي

175. محمد المبروك الكيلاني البشري – طبيب، وناشط مدني

176. ابوبكر محمد عبد القادر – عضو المؤتمر الوطني سابقا

177. شمس الدين عبد السلام المغربي

178. محمد سالم المزوغي

179. احمد احمد

180. هاشم محمد الكدكاد – موظف

181. قاسم الشلوي

182. محمود مسيلخ – مواطن

183. ايناس عبد الرزاق احميدة

184. محمد مصباح عمران ميلاد – مزارة الخارجية

185. بشير بلاعو

186. رجب الزمزام – ناشط مدني ورئيس المنظمة الدولية للتعاون والتنمية والعلاقات الانسانية

187. عبدالله ابوكم البوسيفي – احفاد المجاهدين

188. اسماء كعال – صحفية

189. طارق الترهوني – استاذ جامعي

190. هدى عوض العبدلي – موظفة

191. يوسف خليفة البركاوي – من سكان بنغازي

192. عفاف التاورغي – صحافية واعلامية ومعدة برامج

193. رياض رمضان وريث – صحفي

194. د. فوزي عمر الحداد – الكاتب والصحفي

195. دقية احمد عبد الله

196. طه عبدالعزيز – صحفي

197. نهلة الابيض – استاذة جامعية

198. مفتاح المبروك سعد – مهندي

199. خالد سليمان عطية – مواظن ليبي

200. ابراهيم الحداد – صحفي

201. عبدالسلام الفقهي – صحفي

202. ربيعة محمد عمار – صحفية

203. دكتور احمد عبد الله – استاذ جامعي

204. امين الشريف – صحفي واعلامي

205. محمد العلاقي – محامي ونقيب سابق

206. محمد محمود عبيد – مهتم بالشأن العام

207. علام الفلاح – رئيس قسم التاريخ جامعة بنغازي

208. عبدالواحد ابوزقية – عميد بحار متقاعد

209. د. ابوريمة عبدالله غيث – قانوني

210. غيث يوسف عبدالله

211. عبدالسلام الزغيبي – كاتب وصحفي

212. د. علي القري

213. المرغني جمعة – صحفي وكاتب

214- بشير زعبيه – صحفي

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