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وزير داخلية الوفاق: نشن عملية عسكرية كبرى في غرب ليبيا… وهذا ما نطلبه من إدارة بايدن

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

قال وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، إن القوات الموالية للحكومة الليبية ستشن هجوما كبيرا واسعا في غربي ليبيا.

ووجه كذلك باشاغا في مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية رسالة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن.

وقال باشاغا: “كلنا أمل أن تنجح الإدارة الأمريكية الجديدة في تحقيق الاستقرار للبلاد، وأن تكون تلك أحد الأولويات القصوى لإدارة بايدن”.

وتابع وزير داخلية الوفاق “تنوي القوات المدعومة من الحكومة الليبية حاليا أن تشن هجوما كبيرا في غربي البلاد للقضاء على الجماعات الإرهابية ومهربي البشر، وندعو الولايات المتحدة الأمريكية للمساعدة في تلك الجهود”.

وأكمل بقوله “تحسنت آمالنا بصورة كبيرة بفوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ونأمل للإدارة الجديدة أن يكون لها دور رئيسي في استقرار ليبيا وتحقيق المصالحة”.

وأعرب باشاغا عن استعداده لتولي منصب رئيس وزراء ليبيا الجديد في حكومة موحدة، والتي يمكن أن تتابع وترعى مفاوضات السلام بين الأطراف الليبية المتحاربة.

وعن انسحاب القوات الأجنبية، قال باشاغا: “سيكون تدريجيا، خاصة بعدما تحدثنا أننا سنجري محادثات تجارية مع مختلف الدول في حال رحيل المرتزقة”.

وتطرق باشاغا إلى خطر التنظيمات الإرهابية، بقوله “ساعدتنا الجهود الأمريكية في هزيمة داعش في مدينة سرت عام 2016، والتعاون مع الجانب الأمريكي مستمر في هذا المجال”.

لكنه أردف بقوله

“المتطرفون استعادوا حاليا موطئ قدمهم، بسبب المعارك التي دارت حول طرابلس في الفترة الماضية”.

وأعرب باشاغا عن أمله أن تدعم الولايات المتحدة الأمريكية “العملية العسكرية الكبرى” في غربي البلاد، مضيفا “تعهد فعليا تركيا بالدعم، ونأمل أن تساعدنا الولايات المتحدة الأمريكية للقضاء على العناصر الإرهابية التي تسللت إلى ليبيا في الفترات الماضية”.

واستمر وزير داخلية الوفاق بقوله “كما أن تلك العملية العسكرية تستهدف أيضا مهربي المهاجرين، ويمكن أن تساعد في حل جذور تلك المشكلة”.

وأتم باشاغا تصريحاته قائلا

“أمن واستقرار ليبيا، مهمان لأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية”.

يُذكر أنّه بعد جولات تفاوضية عديدة بين الطرفين على مدار الأعوام الماضية، توصل المشاركون في اللجنة العسكرية الليبية المشتركة المعروفة بلجنة 5+5، خلال محادثات في جنيف في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى عدد من الاتفاقات أبرزها فتح الطرق واستئناف الحركة الجوية المنتظمة بين طرابلس وبنغازي، ووقف دائم لإطلاق النار في عموم الأراضي الليبية.

وتعاني ليبيا من نزاع مسلح راح ضحيته الآلاف، وذلك عقب سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، كما وتشهد البلاد، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات عام 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا.

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موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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  • من الواضح ان مصراته تحاول زعزعة الاستقرار في الغرب الليبي وتحاول الاختباء وراء الحكومات الخارجية – وهذا لا يعتير أفي الصالح العام للدولة – بشكل عام – سواء للأمن ألعام الليبي او القيادات الشعبية في المناطق الليبية كافة او للقضاء الليبي التشريعي لوزارة العدل الليبي –
    محاولة تضليل الادارة الرءيسية لحكومة الوقاق الوطني والقضاء التشريعي الاسلامي اجتمعت مع عدة حكومات من الخارج وتم الاتفاق على إيقاف إطلاق النار – بحيث تعتبر المنطقة الشرقية تتحصل على الدعم من حكومات عربية طامعة وتم استبيان العديد من التخريب في المناطق والاجهزة الحيوية للدولة من جاليات عربية سواء سورية او تونسية او مصرية وللاسف الحقيقة ان مصراتة هي من كانت وراء استجلاب هذه المجموعات او المرتزقة – وسببت عراقيل لا يمكن تجاهلها للدولة الليبية من ناحية الاصلاح التنفيذي العاصمة طرابلس الليبية –
    وإذا كان المهندس فاءز السراج لم يتحصل على ادارة صحيحة وسليمة للتشاور معها – فاعتبر ان ذلك تقصير من المجتمع المدني الليبي – فالعاصمة طرابلس والمناطق الغربية – حيث يستطيع ادارة المجتمع المدني والامن العام والشرطة العسكرية والأساتذة والأطباء والمحاميين والخريجين المهندسين الليبيين في جميع التخصصات اجراء اجتماع مع رءيس الحكومة فاءز السراج وتوضيح وجهات نظرهم وتقسيم انفسهم كمجموعات تصبح داعم أساسي للادارة الحكومية التنفيذية واتخاذ قرارات ملزمة بالتنفيذ دون عراقيل مع دعم حتى من الشرطة العسكرية والقيادات الشعبية فالمنطقة الغربية بالكامل – بسبب عدم وجود الثقة في الامن الداخلي الحالي وادارته الحالية .
    وكذلك على المجتمع المدني التعاون مع ادارة الأوقاف الاسلامي الليبي والحرس الوطني – في العمل التعاوني ووضع اساس صحيح لعمل البلديات بكافة تخصصاتهم الامني والخدمي والرقابي والمحاكم وعدم إهمال مناطقهم او تركها لاي جهة اخري مهما كانت يعني جهة أمنية تختبيء وراء جهات خارحية لتقوم بأعمال خارجة عن القانون الليبي . دوم محاسبة والوقوف عند القانون التشريعي الليبي .
    وسوف يعلم الظالمون الى منقلب سينقلبون .

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