“دولة الكانيات”.. “بي بي سي” تنقل روايات “سنوات الجحيم” في ترهونة

سردت “بي بي سي” قصة 6 أشقاء من عائلة الكاني سيطروا على ترهونة 8 سنوات قبل أن ينسحبوا منها مع القوات التي أنشؤوها بضغط من قوات الوفاق والمرتزقة الذين أرسلتهم تركيا دعما لحكومة الوفاق.

ووصف التقرير الإخوان الـ6 (عبد الخالق ومحمد ومعمر وعبد الرحيم ومحسن وعلي وعبد العظيم) بأنهم “عائلة من الجحيم”، وزعم أنهم ذبحوا الرجال والنساء والأطفال للحفاظ على سلطتهم، والآن يتم الكشف عن جرائمهم ببطء.

وبعد خروجات الكانيات من ترهونة، تم العثور على مجموعة من المقابر الجماعية لضحايا أغلبهم مجهولو الهوية، وقال أحد العمال، وضاح الكيش: “في كل مرة أحفر فيها عن جثة جديدة، أحاول أن أكون لطيفًا قدر المستطاع، نعتقد أنه إذا كُسرت عظمة، فإن روحه ستشعر بها”.

يبدو أن بعضها عبارة عن جثث مقاتلين شبان قُتلوا في معارك حول ترهونة الصيف الماضي، في العام التاسع من الحرب الأهلية في ليبيا. لكن العديد من المدنيين – بمن فيهم النساء والأطفال حتى سن الخامسة – يحمل بعضهم آثار التعذيب.

وترى “بي بي سي” أن هذه القبور هي “الإرث المروع لعهد الإرهاب، الذي استمر قرابة ثماني سنوات، فرضته على المدينة عائلة الكاني، والميليشيا التي أنشأوها”.

ولقي 3 من الإخوة حتفهم، وتم إجبار الآخرين على الفرار في يونيو 2020 من قبل القوات الموالية لحكومة الوفاق، ولكن حتى الآن يخشى العديد من سكان ترهونة التحدث عن جرائمهم. يقول البعض إنهم ما زالوا يتعرضون للتهديد من بعيد من قبل أنصار الكانيات.

ويقول التقرير إن اللافت في قصة هذه العائلة، الروايات المرعبة عن كيفية استفادة أسرة فقيرة من الفوضى التي اجتاحت ليبيا بعد ثورة 2011 ضد معمر القذافي – وحكمت مجتمعهم من خلال القسوة المطلقة.

يقول حمزة ديلاب، المحامي والناشط المجتمعي، الذي يتذكر لقاءهم في الأعراس والجنازات قبل عام 2011: “هؤلاء الإخوة السبعة كانوا أشخاصًا فظّين، بلا أخلاق. كان وضعهم الاجتماعي صفراً.. كانوا مثل قطيع من الضباع عندما كانوا معًا. كانوا يشتمون ويتشاجرون. يمكنهم حتى ضرب بعضهم البعض بالعصي”.

في الاضطرابات التي أعقبت الإطاحة بالقذافي، رأى هؤلاء الإخوة فرصتهم، ويقول حمزة ديلاب: “تمكنت عائلة الكاني ببطء وتكتم من اغتيال تلك العائلة، واحدًا تلو الآخر”. لكن ذلك أطلق دائرة من الانتقام أدت إلى مقتل ثاني أصغر كاني، علي، في عام 2012.

يقول جليل حرشاوي، الخبير الليبي في معهد كلينجينديل في هولندا، والذي أجرى بحثًا في تاريخ العائلة: “كان علي شاباً وسيماً، وعندما مات حولوه إلى أسطورة”. “وقرر الإخوة الرد على مقتله ليس فقط من خلال العثور على المسؤولين وقتلهم. ما فعلوه في الواقع هو قتل عائلاتهم بأكملها”.

واستولت عائلة الكاني تدريجيًا على المدينة وشكلوا بعض القوات العسكرية الموجودة في المدينة، وأنشأوا قواتهم الخاصة المكونة من عدة آلاف من المقاتلين. مثل معظم الميليشيات في ليبيا، كان لديها إمكانية الوصول إلى أموال الدولة. وابتداءً من الانتقام، استخدمه الإخوة الباقون لتأكيد سلطتهم المطلقة على ترهونة.

يقول حمزة ديلاب إن “سياستهم كانت ترهيب الناس ليس لسبب سوى خلق الخوف. لقد قتلوا لهذا السبب وحده. كل من وقف ضدهم في ترهونة سيموت”.

ويذكر تقرير “بي بي سي” قصة مروّعة، ترويها حنان أبو كليش، وقالت في تاريخ 17 أبريل 2017 اقتحم عدد من رجال الكانيات منزلها، “وصوب أحدهم مسدسًا إلى رأسي” ، كما تقول. سألني من في المنزل، فقلت: لا أحد. لكنه جرني إلى غرفة والدي، وقالوا له: “سنقتلك أولاً”. وقد فعلوا ذلك حقًا. لقد فعلت كل ما بوسعي لإيقافه. لكنهم فقط قاموا بضخ الرصاص في صدره”.

كما قُتل ثلاثة من أشقاء حنان في ذلك اليوم، واثنان من أبناء أخيها، تتراوح أعمارهم بين 14 و 16 عامًا. فقد أقارب آخرون بعد أن اختطفتهم قوات الكانيات على ما يبدو. تقول حنان إنه لم يكن هناك دافع سوى أن عائلتها كانت ميسورة الحال وتحظى بالاحترام في ترهونة.

بحلول ذلك الوقت، كان الكانيات قد أقاموا دولتهم الصغيرة في ترهونة وحولها، حتى أنهم سيطروا على الشرطة النظامية. كانوا يديرون إمبراطورية تجارية، وابتزاز “الضرائب” من مصنع للأسمنت والشركات المحلية الأخرى، وبناء مركز تجاري، وإدارة بعض المشاريع المشروعة، بما في ذلك مغسلة ملابس. لقد استفادوا من “حماية” تجار المخدرات والمهاجرين الذين عبروا أراضيهم في طريقهم من الصحراء إلى ساحل البحر المتوسط. وفي الوقت نفسه، تفاخروا بمكافحة التهريب وإنشاء جزيرة نظام في ليبيا التي مزقتها الحرب.

على رأس الدولة المصغرة كان محمد الكاني، وهو ثاني أكبر الإخوة ويتبع التيار السلفي، وكان العضو الوحيد في العائلة الذي حصل على القليل من التعليم وعمل منتظم بأجر – قبل الثورة كان يعمل سائقًا لشركة نفط. كان مقتصدًا وهادئًا، وكان يرتدي عمومًا ثوبًا سلفيًا تقليديًا.

يقول جليل حرشاوي: “عادة ما تكون حالة عائلات العصابات هي أن الشخص في القمة ليس مخيفًا بشكل خاص أو حتى يتمتع بشخصية جذابة”. “في الجزء العلوي، عادة ما تجد الشخص القادر على فهم كل المخططات المعقدة اللازمة لجعل الهرم بأكمله يعمل. وكان هذا هو الحال مع محمد”.

خلفه، كان عبد الرحيم حليق الرأس مسؤولاً عن “الأمن الداخلي” – أي التعامل مع أي خائن مشتبه به، بينما كان محسن الهزيل “وزير الدفاع” المسؤول عن ميليشيا كانيس. ويتذكر حمزة ديلاب “عبد الرحيم كان القاتل الأول وبعده محسن”. ويقول إنه أبلغ العديد ممن فروا من ترهونة الحكومات المتعاقبة في طرابلس عن جرائم القتل، “لكن للأسف تجاهلت تلك الحكومات كل جرائم كانيس، لأن ميليشيا كانيس كانت مفيدة لها”.

في عام 2017، نظم الإخوان عرضًا عسكريًا تضمن أسلحة ثقيلة ورتبًا من رجال الشرطة بالزي الرسمي والأسود. بعد ذلك، في عام 2019، غيرت عائلة الكاني بشكل حاسم مواقفها في الحرب الأهلية. بعد تخليهم عن تحالفهم مع حكومة الوفاق الوطني، التي كانت تسيطر على غرب ليبيا، دعوا ألد أعدائهم، المشير خليفة حفتر، قائد النصف الشرقي من البلاد، لاستخدام بلدتهم كنقطة انطلاق لمهاجمة العاصمة.

فجأة، أصبحت ترهونة الصغيرة نقطة انطلاق لمهاجمة حكومة الوفاق في طرابلس، فيما وجهت تركيا السلاح ضدهم لدعم حكومة طرابلس. وربما كانت طائرة تركية بدون طيار هي التي قتلت محسن الكاني والأخ الأصغر عبد العظيم البالغ من العمر 22 عامًا في سبتمبر 2019.

أشعل مقتل بعض هؤلاء الإخوة وفشلهم في الاستيلاء على طرابلس، فترة دموية في ترهونة. يقول جليل حرشاوي: “كان لا بد من تنفيذ جرائم القتل على أساس أكثر تواترًا لأن الأمور لم تسر على ما يرام”. “كيف يمكنك التأكد من أن شعبك لا يتآمر مع العدو؟ لذلك كان على عائلة كاني أن تتوغل أكثر وأكثر بجنون العظمة”.

ولكن كانت هناك أيضًا عمليات قتل كان الدافع عليها على ما يبدو حاجة كانيس إلى المعدات لمواصلة الحرب.

في أحد أيام ديسمبر 2019، رأت ربة منزل ترهونة ربيعة جاب الله ابن عمها طارق مقتولاً بالرصاص على عتبة منزله على يد الكانيات. أخذوا شاحنته ذات الدفع الرباعي. في اليوم التالي، أثناء دفنه اقتحمت الشرطة المقبرة، واختطفت 10 رجال من العائلة، بما في ذلك زوجها.

كانت معهم شاحنة طارق – الآن مثبتة عليها قاذفة قنابل يدوية. وفجأة فهمت سبب الهجوم: “عائلة جاب الله، نحن نعيش من تجارة السيارات، سيارات الدفع الرباعي بشكل أساسي. فهاجمونا لسرقتنا، لاستخدام سياراتنا في حربهم”.

استولى المقاتلون الموالون للحكومة أخيرًا على ترهونة في أوائل يونيو 2020 ، وفر الإخوة الكاني الأربعة المتبقون وقواتهم مع قوات حفتر إلى شرق ليبيا.

تقول ربيعة جاب الله: “كان لدينا الكثير من الأمل، لم ننم في تلك الليلة، وكان الأطفال سعداء”.

في صباح اليوم التالي، هرعت هي والعديد من الأشخاص الذين اختُطف أزواجهم أو إخوتهم أو أبناؤهم إلى معتقل كانيس سيئ السمعة بحثًا عنهم. في أحد السجون، وجدوا صفًا من الزنازين 70 سم في 70 سم – بالكاد تكفي للجلوس. كانت هناك ملابس مهملة، لكن السجن كان فارغًا.

تقول ربيعة: “لقد دمر ذلك أملنا تمامًا.. الجدران كانت مغطاة بالدماء. لم أستطع تحملها بعد الآن. أصبت بانهيار كامل.”

قام دانيال هيلتون من ميدل إيست آي، وهو أحد المراسلين الأجانب القلائل الذين زاروا ترهونة منذ هزيمة عائلة كاني، باكتشافات مزعجة أخرى. ويقول: “فوق الزنازين كانت أكوام من الرماد الناجم عن الحرائق التي كان الأشخاص الذين يحتفظون بهؤلاء السجناء يشعلونها لتحويل الزنازين إلى أفران، كشكل من أشكال التعذيب”. وعثر على أرضية سجن آخر على حذاء صغير بألوان زاهية لأطفال يُعتقد الآن أنهم ماتوا أو فقدوا.

يقول كمال أبو بكر، رئيس هيئة البحث والتعرف على المفقودين بحكومة الوفاق الوطني، إن أكثر من 350 شخصًا من ترهونة مسجلين كمفقودين – على الرغم من أن بعض السكان المحليين يقولون إن العدد الحقيقي يقترب من 1000.

حتى الآن، تم التعرف على عدد قليل جدًا من الجثث التي تم العثور عليها في المقابر الجماعية، حيث إن أعمال مطابقة الحمض النووي ليست سوى بداية. لكن الدكتور أبو بكر يقول إن المدافن التي تم اكتشافها حتى الآن تثير الصدمة أكثر من أي مدافن أخرى وجدت في ليبيا منذ بداية الصراع في عام 2011.

وأضاف: “هذه هي المرة الأولى التي نعثر فيها على نساء في مقابر جماعية، أو أطفال. كما وجدنا جثة مدفونة بأجهزة طبية وقناع أكسجين وأنابيب وريدية.. رجل حي تم أخذه من المستشفى ودفنه. هذه صدمة لنا كذلك”.

تقول الحكومة في طرابلس إنها تحقق في المسؤولية عن عمليات القتل، على الرغم من أن حنان صلاح، باحثة ليبيا البارزة في هيومن رايتس ووتش – التي نشرت تقريرها الخاص عن ترهونة الخميس – قالت إنها أعلنت عن العديد من التحقيقات منذ تشكيلها في 2015.

وتقول: “يجب على السلطات أن تعمل على الاكتشاف المروّع للمقابر الجماعية من خلال اتخاذ الخطوات المناسبة لتحديد هوية الجثث وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات إلى العدالة”.

ورددت حنان صلاح صدى حمزة ديلاب، وأشارت إلى أن حكومة الوفاق الوطني، التي كانت متحالفة مع الكانيات لعدة سنوات، “ربما تغض الطرف عن بعض هذه المزاعم الخطيرة للغاية، مما يعني أن القيادة العليا لحكومة الوفاق الوطني، وليس فقط الضباط العسكريون والمسؤولون أيضا يمكن أن يكونوا مسؤولين عن انتهاكات خطيرة”.

في غضون ذلك، فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا في عمليات القتل بترهونة، وتم وضع محمد الكاني على قائمة عقوبات الحكومة الأمريكية. لكن في ظل حماية الجنرال حفتر، من غير المرجح أن يواجه هو وإخوته الباقون العدالة في أي وقت قريب.

في ترهونة نفسها، هناك دعوات للانتقام، ويخشى وضاح الكيش، حفار قبور، من المستقبل. ويقول: “لقد تم إطلاق سراح أهالي ترهونة للتو من ميليشيا إلى أخرى – الحكومة مجرد وجه، والميليشيات تسيطر على الأرض، وهم يفعلون ما يفعلونه فقط، وهو ما يخيف الناس”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية