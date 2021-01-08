كونتي للسراج: لابد من الالتزام بموعد الانتخابات في ديسمبر 2021

أعرب رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، اليوم الجمعة، عن ترحيبه بالجهود المبذولة في المسار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة والتي توصلت إلى اتفاق على انتخابات تشريعية ورئاسية.

وأكد كونتي خلال استقباله رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، على أهمية الالتزام بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر 2021، بحسب بيان المكتب الإعلامي للسراج عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وأشار البيان إلى أن السراج وكونتي اتفقا على تذليل العقبات أمام عودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا، مبينًا أن المحادثات تناولت البرامج المشتركة المتعلقة بالهجرة غير الشرعية.

وأكد كونتي خلال اللقاء على اهتمام بلاده بتنمية وتطوير علاقات التعاون مع ليبيا، وحرصها الكامل على تحقيق الأمن والاستقرار فيها بالتعاون والتنسيق مع حلفائها وشركائها الأوروبيين، حسب نص البيان.

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