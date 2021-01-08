الهلال الأحمر الليبي يبحث مع “اليونيسيف” التعاون المشترك والاستجابة للاحتياجات العاجلة فى ليبيا

بحث الأمين العام للهلال الأحمر الليبي مرعي الدرسي، مع الممثل الخاص لليونيسف عبد القادر موسى في بنغازي، التعاون المشترك و الأولويات الرئيسية للعام الجاري 2021، وآخر مستجدات الاستعداد للطوارئ والاستجابة لها.

وقالت منظمة اليونيسيف، فى تغريدة لها اليوم، تواصل منظمة اليونيسف في ليبيا والأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، التعاون عن كثب للاستجابة للاحتياجات الطارئة والعاجلة للعائلات والأطفال في جميع أنحاء ليبيا، وخاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

وأفادت المنظمة، بأنه تم بحث الأولويات الرئيسية لعام 2021 وآخر المستجدات المتعلقة ببرامج الاستجابة الإنسانية خلال الاجتماع الذي عُقد في بنغازي بين الأمين العام للهلال الأحمر الليبي مرعى الدريسي، والممثل الخاص لليونيسف في ليبيا عبد القادر موسى.