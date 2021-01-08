مصلحة المطارات تبحث ملفات الأمن والسلامة للطيران والنقل الجوي

قالت مصلحة المطارات إنها كلفت لجنة تتكون من رئيس المصلحة صالح عمر الشتيوي، ومدير مكتب الأمن والسلامة عبد الحميد رمضان احميدة وممثليْ مكتب التشغيل والتسهيلات عبدالكبير سالم مصباح والمهدي أبوذينة، بناء على كتاب رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام.

وقالت المصلحة إن عقدت اجتماعا لمناقشة تحديد اختصاصات مصلحة الطيران المدني وإدارة المطارات للحد من التأثير السلبي على الأعمال المناطة بأمن وسلامة الطيران والنقل الجوي.

وأضافت أنه “تم الاتفاق على زيارة الي مطار بنينا الدولي وبعدها عقد اجتماع مع مصلحة الطيران المدني خلال الاسبوع القادم وتقديم تقرير لرئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالنتائج”.