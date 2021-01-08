بالغناء والرقص.. افتتاح معرض النخلة للتمور والسعفيات في معفن

بالغناء والتصفيق والرقص، تم افتتاح معرض النخلة للتمور والسعفيات، حيث وقف أطفال مدينة معفن جنباً إلى جنب مرتدين أزياءهم التقليدية لتأدية مجموعة من الأغاني الليبية ما أضفى على المكان جمالية ورونقاً مميزاً .

وكانت فكرة المعرض وتنفيذها لمحمد إبراهيم أحد أبناء منطقة معفن بالتعاون مع أهالي المنطقة ومساندتهم.

وسلّط المعرض الضوء على موروثات الشعب الليبي من مشغولات يدوية على غرار استخدام سعف النخيل نتيجة ارتكاز الجنوب الليبي على زراعة أشجار النخيل، التي استفاد الحرفي من خاماتها الطبيعية في إبداع كثير من الصناعات المحلية كالحصير، والقفة والطربوش.

وفي أحد أركان المعرض عرضت تشكيلة كبيرة تضمنت كل أنواع ثمار تمور النخيل ما يوفر فرصة للزوار لتذوق النكهة الفريدة لشتى أنواع التمور.

كان الهدف من المعرض إبراز الوجه الحضاري والاقتصادي للصناعات الحرفية والترويج لها وتشجيع الحرفيين على إبراز مواهبهم في هذا المجال.

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