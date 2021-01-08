مصادر: تيارات الإسلام السياسي في ليبيا ستعرقل أي عملية انتخابية قادمة

قالت مصادر صحفية، إن تيارات الإسلام السياسي بجميع فروعها في ليبيا سقطت بدوي عال في انتخابات البلديات الأربعة غربي ليبيا.

وقالت المصادر، إن بعثة الأمم المتحدة فرضت الإسلامويين شريكاً في الحوار السياسي منذ 2015، ومقاسماً للسلطة ثم مستأثراً بها، والممثل بالنسبة الأكبر في منتدى حوار تونس السياسي، رغم رفض الشارع الليبي لهم.

وقالت المصادر، إن التيار الإسلامي أدرك أنه ملفوظ شعبياً، ويرغبون في الحلول الوفاقية التي تضمن استمرارهم في السلطة، واستمرار نهبهم الممنهج للمال والثروات، مؤكداً أنهم المعرقل الفعلي لأي عملية انتخابية قادمة، لأنها ببساطة تعني نهاية وجودهم في السلطة.

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