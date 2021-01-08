وزير الخارجية البرتغالي لـ نظيره التركي: ندعم وقف إطلاق النار في ليبيا والعملية السياسية

ليبيا – بحث وزير الخارجية البرتغالي أوغستو سانتوس سيلفا مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو القضايا السياسية والدولية والوضع في ليبيا.

سيلفا وفي مؤتمر صحفي مع أوغلو بالعاصمة لشبونة أمس الخميس وفقًا لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية شدد على أهمية وضع أجندة تعاون إيجابية بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن لدى بلاده علاقات جيدة للغاية مع تركيا سياسيًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا.

وأفاد أنهم بحثوا كيفية تطوير علاقات أنقرة والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى وجود بعض الخلافات بين تركيا وبلدين عضوين في الاتحاد، ومعربًا عن أمل بلاده في تجاوز تلك الخلافات عبر الحوار المباشر.

وحول التطورات في ليبيا، ذكر وزير الخارجية البرتغالي أن بلاده دعمت وقف إطلاق النار هناك والعملية السياسية ومؤتمر برلين.

وأعرب عن سروره باتخاذ خطوات إيجابية بخصوص شرقي البحر المتوسط واستمرارها، قائلًا: “نتمنى خروج أجندة تعاون إيجابية خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة، وأن نتمكن من إحلال السلام والاستقرار شرقي المتوسط”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية