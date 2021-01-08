المهدوي: المصالحة الخليجية ستنعكس إيجابيًا على الملف الليبي

ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي إن المصالحة الخليجية ستنعكس إيجابيًا على الملف الليبي، خصوصًا فيما يخص الدعم القطري للوفاق، وقدرة قطر على كسر جمود الوفاق فيما يخص بعض الملفات العالقة، ومنها ملف دعم الميلشيات، وأيضًا دفع قطر وإعلامها لخفض وتيرة الخطاب الإعلامي المناهض للمسارات السياسية والعسكرية الليبية.

المهدوي وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الخميس أعتبر أن المصالحة تأتي في إطار حرص قطر علي عودتها لمجلس التعاون الخليجي، ولا سيما بعد فشل رهانها على تركيا، خصوصًا مع اقتراب تسلم جو بايدن الرئاسة الأمريكية، بالإضافة إلى أن قطر تحاول كسر العزلة التي وجدت نفسها محاطة بها طيلة ثلاث سنوات أيضًا.

وأكد أن المصالحة العربية تأتي في إطار حرص السعودية أن تكون اللاعب الإقليمي العربي الرئيس في حلحلة الملفات العربية، وأيضًا محاولة من السعودية والإمارات تقويض الدور الإيراني في المنطقة ووقف هجماتها في مياه الخليج.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية